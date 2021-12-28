رد فعل غادة عادل بعدما قال لها مجدي الهواري "أنتي بتهزمي نفسك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة غادة عادل، إنها انفصلت عن وطليقها المخرج مجدي الهواري، منذ 5 سنوات.

أضافت غادة عادل خلال حلولها ضيفة مع مجدي الهواري، على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1، إنها تشارك في أفلام "عادية"، متابعة: "عشان مثلا زميل حابب إني أشارك معاه".

تابعت مخاطبة الهواري: "أنا طول عمري كنت بعمل معاك أفلام كوميدي.. شبه اللي بعملها دلوقتي.. وبحط معاها نوعية الأفلام اللي أنت مكنتش بتحبني أعملها".

رد الهواري: "أقولك وجهة نظري ولا مش عايزة تسمعي الإجابة؟ الأفلام اللي أنت بتعمليها في الفترة الأخيرة في منها إنك بتهزمي نفسك وتاريخ إحنا عاملناه سوا.. إحنا استثمرنا كتير أوي في اسم غادة عادل".

وعلّقت: "أنا عندي أفلام زمان وإحنا مع بعض والله العظيم لما بتيجي في التليفزيون بطفيه على أمل إن يمكن لما أنا أطفيه محدش يشوف.. مقدرش أقول على الأفلام دي عشان الزملاء.. مش عيب إني أعمل أفلام عادية.. الواحد بيتعلم من أخطائه".

وتشارك الفنانة غادة عادل في مسرحية "في نص الليل" في موسم الرياض، أول إنتاج لشركة ABK media pro. Bahgat kamar لصاحبيها أيمن بهجت قمر وإنجي عبدالحافظ، والشركة قررت أن يكون باكورة أعمالها مهداة للراحل المبدع بهجت قمر، بطولة النجوم: غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود.