طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "أنا وهي".. تعرف على موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أحمد حاتم، البوسترات الرسمية لمسلسل "أنا وهي" الذي يجمعه بالنجمة هنا الزاهد، وكشف موعد عرضه.

"حاتم" نشر ثلاثة بوسترات لـ"أنا وهي" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وظهر في الأول مع هنا الزاهد ويتوسطهما النجم أشرف عبد الباقي، ومعهم النجوم: محمود البزاوي، ميرهان حسين، وسلوى محمد علي.

وظهر أحمد حاتم في بوستر آخر مع هنا الزاهد، وفي البوستر الثالث منفردا.

موعد عرض مسلسل أنا وهي أحمد حاتم وهنا الزاهد

وعلّق حاتم كاشفا موعد عرض المسلسل، قائلا: "أنا وهي.. لازم نروح للدكتور.. 1 يناير 2022 إن شاء الله على CBC Egypt.. إنتاج منى قطب.. يا رب يعجبكم".

مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.