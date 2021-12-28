حمو بيكا ينشر صورة من داخل المسجد الحرام.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صباح اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل المسجد الحرام.

الصورة نشرها بيكا، وهو يرتدي ملابس الإحرام، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلّق بيكا: "ربنا يرزق كل مشتاق ويكرمكم جميعاً".

حمو بيكا طرح يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، عبر قناته بموقع "يويتوب"، مهرجان "ملعونة الفلوس" مع مودي أمين والسويسي، من توزيع مصطفى السيسي.

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية الشهر الماضي قرارا بمنع 20 مطربا من مطربي المهرجانات، وكان من بينهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، عنبة، أحمد موزة، كزبرة، وحنجرة، وغيرهم.