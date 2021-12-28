بالفيديو: نوال الزغبي في ديترويت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

وثّقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لحظة وصولها إلى ديترويت في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً لحفلها المرتقب ليلة رأس السنة بنشرها فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نوال بملابس كاجوال، وارتدت بنطال جينز، مع تي شيرت باللون الأبيض، وحذاء باللون البني عال، وعلقت على الفيديو قائلة: “أخيراً وصلت إلى ولاية ديترويت، بانتظار الاحتفال بليل رأس السنة، أحبكم”.

ونشرت نوال الزغبي سابقاً مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بجمال بالغ أثارت فيها إعجاب المتابعين.

وظهرت نوال وهي تأخذ صورة على المرآة وترتدي ملابس مميزة من قميس باللون الأبيض مفتوح على منطقة الصدر، تحته توب باللون الذهبي مع بنطال باللون الأحمر، وحزام عريض باللون نفسه.

وسرحت نوال شعرها الأشقر الطويل بطريقة مميزة وطبيعية، كما طبقت ماكياج ناعم أبرز جمالها ونعومة ملامحها.