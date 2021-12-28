هل يقدّم تامر حسني اعتزاله قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:15 مساءً - منذ 54 دقيقة

في تصريح لافت له، لمّح الممثل والفنان المصري تامر حسني بأنه يفكّر بالاعتزال لأسباب كثيرة.

وأشار تامر إلى إنه يفكر في الاعتزال طوال الوقت لأسباب كثيرة أهمها أن لديه مشاريع وأحلام كثيرة بعيداً عن الفن يتمنى أن يحققها.

وعما إذا كان السبب دينياً وراء الاعتزال، قال متهرباً من الإجابة بصراحة: “فكرة الاعتزال موجودة وأسبابها عديدة وقلت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها”.

وختم: “أفكر دائماً في قرار الاعتزال، ولكن لدي الآن أسباب أخرى ولا أعرف متى سأتخذ القرار”.

ويعيش الفنان تامر حسني حالة من النجاح والنشاط الفني، خلال الفترة الحالية؛ إذ أحيا عدداً كبيراً من الحفلات الناجحة في أكثر من دولة عربية، آخرها في “إكسبو دبي 2020.