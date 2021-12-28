بعد وفاة شقيقته.. رسالة من عاصي الحلاني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:15 مساءً - منذ ساعتين

شكر الفنان اللبناني عاصي الحلاني كل من واساه بوفاة شقيقته الحاجة حياة الحلاني.

وكتب عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة اسرتي اشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة في وفاة أختنا الغالية الحجة حياة نسأل الله، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

يذكر أن الفنان راغب علامة كتب له: “اخي عاصي. تعازينا القلبية الحارة لكم ولعائلتكم بوفاة شقيقتكم رحمها الله واسكنها فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله”.

كما كتبت الفنانة نانسي عجرم ايضاً: “الله يرحمها أحرّ التعازي عاصي لإلك وللعائلة وإنشالله تكون خاتمة الأحزان”.