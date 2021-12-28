سمير صبري يحتفل بعيد ميلاده ال 85 بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:56 مساءً - نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من احتفال الفنان ” سمير صبري ” بعيد ميلاده ال 85 مساء يوم أمس الإثنين .
وشهد احتفال الفنان سمير صبري بعيد ميلاده حضور عدد من نجوم الفن .. فظهر في الصور كلا من نيللي وجمال سليمان وبشرى وزوجها رجل الاعمال سالم هيكل ودينا ووفاء عامر .
كما شاركت بوسي شلبي المتابعين بمقطع فيديو أثناء غنائهم لأغنية عيد الميلاد وظهر به قالب الكيك الذي تضمن صورا لسمير صبري وجملا من أشهر أغانيه .
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