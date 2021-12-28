السعودية مودل آش تستعرض مؤخرتها بصورة جريئة تثير غضب متابعيها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:56 مساءً - صدمت عارضة الأزياء السعودية ​مودل آش​ متابعيها بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” حيث انتقدها كثيرون مؤكدون انها تتجاوز الخطوط الحمراء

وظهرت آش بالصورة وهي جالسة أمام المرآة على كرسي صغير مغطى بالفرو الأبيض، والتقطت صورة لها مستعرضة مؤخرتها، وكانت مرتدية فستان نوم قصير باللون الرمادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الصورة متسائلين إذا قامت آش بعملية تكبير جديدة لمؤخرتها حيث بدا الفرق كبير جدا.

وأثارت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل مؤخرا، بعد تداول فيديو لها تتحدث فيه عن جمالها وأنوثتها والغيرة. حيث قالت: “أيوه ناس كثيرة يموتون بالغيرة من جمالي وأنثوتي، لأن ما كثير شافوا بنت سعودية بها الجمال، وأنا أصلا أجمل سعودية، ملكة جمال السعودية ما حد قبلي ولا حد بعدي، ولا حد بيجي بعدي”.