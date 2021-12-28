تامر حسني على خطى أدهم النابلسي.. هل يعتزل الفن لاسباب دينية؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 12:56 مساءً - فجر الفنان المصري تامر حسني مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن تفكيره في الاعتزال لاسباب عديدة دون ان يسميها او ينقي ان يكون بينها اسباب دينية.

كلام تامر حسني، جاء على هامش الحفل الذي أحياه في إكسبو 2020 دبي، في مسرح اليوبيل، حيث قال ردا على سؤال من احد الصحفيين حول نيته الاعتزال لاسباب دينية: “فكرة الاعتزال موجودة بعد الاسباب يمكن تبقى عديدة بس من زمان انا قلت نفسي في احلام ثانية اعملها بأذن الله”.

يأتي ذلك بعد الضجة الكبيرة التي اثارها اعتزال الفنان الاردني أدهم النابلسي الغناء وذكره ان طريق الفن لا يرضي رب العالمين.

يذكر ان كلام تامر حسني عن الاعتزال ليس جديدا فقد سبق ان صرح في لقاء مع الإعلامية إنجي علي على قناة “دريم” قائلا إن أكثر فكرة الاعتزال تشغل ذهنه خلال الفترة التي أجرى فيها هذا اللقاء، وكان في بداية مشواره الفني، أنّه لا يتمنى الموت وهو مطرب، رداً على سؤال: “ما الشيء الذي يشغل بالك 24 ساعة؟”، مضيفاً في الفيديو أنه لا يرى عيباً أو أمراً مشيناً في امتهان الغناء، لكنه لا يرغب في أن يموت وهو مطرب، بل أن يكون الغناء مجرد مرحلة ولا تكون آخر الأحلام”.



واستكمل حديثه قائلًا إن “الإنسان يأتي إلى الدنيا ليقوم بأشياء كثيرة” وبعدها طلب عدم الخوض في تفاصيل أخرى أو توضيح وجهة نظره، بل أصر على عدم الحديث في ذلك الأمر، وطلب من المذيعة الاكتفاء بهذا الرد.