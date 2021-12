شكرا لقرائتكم خبر عن بعمر 6 سنوات ..شاهد محمد نور يعزف "ذهب الليل"برفقة الفنان حسن شرارة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر المغني محمد نور ذكريات الطفولة وبداية شغفه في عالم الموسيقي، حيث كشف نور عن فيديو يعزف به أغنية "ذهب الليل" وهو في عمر الـ6 سنوات برفقة الفنان حسن شرارة، وعلق نورعلي الفيديو من خلال الانستجرام الخاص به قائلا " كان عندي 6 سنين كانت كل أحلامي اني اشتري اتاري..أغنيه ذهب الليل وبعزف وأنا جد قوي مع استاذ الاجيال ومعلمي الأول الدكتور حسن شراره".



محمد نور وهو صغير

