شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "أنا وهى" قبل عرضه على CBC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على مسلسل "أنا وهى" البوسترات الدعائية للعمل قبل بدء عرضه على قناة cbc يوم السبت المقبل الساعة 8 مساء، كما يعرض العمل على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً بمفرده إضافة إلى طرح بوسترين لأبطال المسلسل.



البوستر الجماعى لمسلسل انا وهى

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وكشف البرومو الذى طرحته القناة عن معاناة بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.

واستطاع أحمد حاتم وهنا الزاهد تكوين ثنائية فنيه خلال العامين الماضين، اذ قدما فيلم "قصة حب" في إطار رمانسى، مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق نجاحاً لافتاً، وبعدها قدما فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبد الحميد العام الماضى في اطار من الفانتازيا والكوميديا، كما اجتمعا في حكاية "لو كنت يوم انساك" من مسلسل حلوة الدنيا سكر" الذى خاضت به هنا أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.



احمد حاتم وهنا الزاهد واشرف عبد الباقى



احمد حاتم وهنا الزاهد



هنا الزاهد



احمد حاتم



اشرف عبد الباقى



ميرهان حسين



محمود البزاوى



احمد عنان



سلوى محمد على



طارق عبد الحليم



محمد الصاوى



ندا عادل



مسلسل انا وهي