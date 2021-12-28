شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد بعد نجاح حكاية "حلم حياتى": يارب نكون قدرنا نعمل تغيير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة الشابة مايان السيد عن سعادتها بنجاح حكاية "حلم حياتي" من مسلسل "إلا أنا"، نشرت مايان مشهد النهاية في المسلسل وهي تقف علي المسرح بحسابها بموقع انستجرام"، مصحوبة بتعليق: " من أسعد لحظات حياة خديجة و اسعد لحظات حياتي انا..انا فخورة اوي بالعمل القيم دا..شكرا ليكي يا أستاذة ياسمين انك وصلتيلي مسئوليتك و شغفك و إحساسك اللي خلاني اتعلق بالدور دا و ابقي عايزة اعمل احلي حاجة عندي عشانهم.. عشانهم هما".

وأضافت " شكرا يا مريم علي جمالك و جمال قلبك..شكرا علي روحكوا الجميلة. انتوا بجد احلي قدوة ليا و لغيري..انا سعيدة بردود افعالكوا و يارب نكون قدرنا نعمل تغيير و لو بسيط في انكوا حتي تكونوا قريتوا عن اضطراب طيف التوحد او انكوا تعرفوا قد ايه التنمر بيإذي.شكرا علي الفرصة الكبيرة دي شكرا علي السكريبت شكرا علي الفكرة ..شكرا لاحلي فريق عمل، انا اتعلقت بيكوا و حبيتكوا اوي..هتفضلي معايا طول عمري يا خديجة..مسلسل الا انا حكاية حلم حياتي"

والتقت نجمات حكايات مسلسل "إلا أنا" مع البطلات الحقيقيات للقصة، حيث التقت الفنانة الشابة مايان السيد مع ميريام علاء بطلة حكاية "حلم حياتي" والتي تجسد حكاية شابة مصابة بالتوحد وكيفية تعامل المجتمع معها، حيث شاركت مايان عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، فيديو لقائهما بكواليس الحلقة الأخيرة.