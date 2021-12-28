شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب لأحد معجبيها: بتحبنى ليه.. رد: أنت زي الهوا والميه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المطربة شيرين عبد الوهاب أحد معجبيها والذي يدعي مراد في الكارفان الخاص بها وذلك بعدما استقبلته في منزلها من قبل، وظهر مراد في الفيديو برفقة شيرين قائلا "بصوا انا مع مين ..يا جماعة أنا مش مصدق"، لترد عليه شيرين :" مراد انت بتحبني ليه" فيرد " مش عارف والله من غير سبب زي الهوا وزي المية"، لترد شيرين :"طيب لازم تشرب مية لازم تشم هوا لازم تحب شيرين".



أحد معجبي شيرين



شيرين عبد الوهاب برفقة احد متابعيها

كما كشف مراد عن صورة مع شيرين عبد الوهاب وعلق عليها بـ " مع الذ واحدة في العالم تفتكروا بنعمل ايه".

ويستضيف برنامج صاحبة السعادة، النجمة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بصحبة الإعلامية إسعاد يونس، فى سهرة خاصة ليلة رأس السنة الجمعة المقبل، على شاشة قناة dmc وذلك في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الأخيرة.

وخلال السهرة التي تظهر فيها شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها مريم وهنا، تكشف مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة .

كما تكشف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذى آثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.