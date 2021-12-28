شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان الفنان السورى محمد الشماط في المقابر الإسلامية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الممثل السورى محمد الشماط في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 85، حسبما أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالا في المسرح والدراما.

وتم دفن جثمان الفنان الراحل صباح اليوم في المقابر الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يقام العزاء غداً الأربعاء في سوريا بصالة دار السعادة الكائنة في منطقة المزة، وتقدمت وزارة الاعلام ونقابة الفنانين السوريين بنعى إلى أسرة وأقارب الفنان الراحل، كما حرص عدد من الفنانين السوريين على نعى الفنان الراحل محمد الشماط عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى أبرزهم تيم حسن.



تيم الحسن ينعى محمد الشماط

الفنان الراحل محمد الشماط اشتهر بدور أبو رياح في مسلسل "صح النوم" مع دريد لحام ونهاد قلعي، ومن إخراج خلدون المالح، ودور أبو مرزوق في المسلسل الشهير "باب الحارة" بأجزائه المختلفة، إضافة لعشرات الأدوار في السينما والتلفزيون حيث قدم أول أدواره فيه عام 1970 بمسلسل حارة القصر.

ولد محمد الشماط في عام 1936 وبدأ مشواره الفني من المسرح، حيث كان من أوائل الذين انضموا إلى المسرح القومي في سوريا، وعندما تم تأسيس التليفزيون السورى كان أحد ممثليه الأساسيين، مع نهاد قلعى ودريد لحام وياسين بقوش ونجاح حفيظ وناجى جبر