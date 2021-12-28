وفاة نجم مسلسل ” باب الحارة ” في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:51 صباحاً - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الفنان ” محمد الشماط ” اليوم الثلاثاء بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز ال 85 عاما .

وتم دفن جثمان محمد الشماط صباح اليوم في المقابر الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن يقام العزاء غداً الأربعاء في سوريا بصالة دار السعادة الكائنة في منطقة المزة .

وحرص عدد من الفنانين السوريين على نعي الفنان الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من بينهم : تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي .

يذكر أن الفنان محمد الشماط شارك في العديد من المسلسلات منها : حارة القصر ووادي المسك وطرابيش ومزاد علني والخوالي وحارة خارج التغطية .

ومن أبرز أدواره التي اشتهر بها دور ” أبو رياح ” في مسلسل (صح النوم) مع النجم دريد لحام ودور ” أبو مرزوق ” في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه .