وفاة نجم مسلسل ” باب الحارة ” في الولايات المتحدة الأمريكية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 11:51 صباحاً - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الفنان ” محمد الشماط ” اليوم الثلاثاء بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز ال 85 عاما .
وتم دفن جثمان محمد الشماط صباح اليوم في المقابر الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن يقام العزاء غداً الأربعاء في سوريا بصالة دار السعادة الكائنة في منطقة المزة .
وحرص عدد من الفنانين السوريين على نعي الفنان الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من بينهم : تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي .
يذكر أن الفنان محمد الشماط شارك في العديد من المسلسلات منها : حارة القصر ووادي المسك وطرابيش ومزاد علني والخوالي وحارة خارج التغطية .
ومن أبرز أدواره التي اشتهر بها دور ” أبو رياح ” في مسلسل (صح النوم) مع النجم دريد لحام ودور ” أبو مرزوق ” في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه .
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