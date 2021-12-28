إلهام شاهين.. هل أصيبت بفيروس كورونا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب إعلان قصر السينما في مصر تأجيل عقد ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين لأجل غير مسمى بسبب معاناتها من أزمة صحية طارئة وشديدة، في انتشار أنباء تؤكد إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما نفته إلهام بسرعة مؤكدة إصابتها بنزلة برد قوية ألزمتها الفراش.

الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة السينمائية كشفت اليوم الإثنين عن تعرض الفنانة إلهام شاهين لنزلة برد شديدة، تمنعها من حضور الصالون الثقافي الذي كان مقررا له مساء اليوم، للتحدث عن أزمة مشروعها المسرحي الأخير، ومناقشة مشروعاتها الفنية وتكريمها.

وقال بيان التأجيل: بسبب اصابتها بنزلة برد شديدة صباح اليوم الغاء الصالون الثقافي الذي كان من المفترض ان يقام الليلة بقصر السينما مع النجمة الهام شاهين، سوف نوافيكم بموعد الصالون قريبا ونتمني للنجمة الهام شاهين الشفاء العاجل.

الخبر تحول خلال دقائق لإشاعة أكدت إصابة إلهام بفيروس كورونا، ما دفعها لإصدار توضيح أكدت فيه إنها مصابة بنزلة برد قوية، وبررت عدم حضور الصالون الثقافي بأن المرض تسبب في التهاب أحبالها الصوتية، ونصحها الفريق الطبي بالتزام الراحة.

يشار أن إلهام شاهين وجهت سابقا مناشدة لوسائل الإعلام بعدم تداول الشائعات أو المواقف المسيئة لنجوم الفن، وانتقدت النجمة المصرية، ما أسمته تصيد الإعلام لأخطاء نجوم الفن، وطالبتهم بالحفاظ على الصورة الحضارية لهؤلاء النجوم في وجدان الجمهور، بعدم نقل أي خبر “وحش” حتى لو شاهده الإعلامي بعينه، والاكتفاء بنشر الأخبار الإيجابية “المفيدة”.