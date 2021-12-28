زوجة أحمد السقا تفجّر مفاجأة: انفصلنا مرتين سرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مها الصغير، عن مفاجأة تخص علاقتها كزوجة للفنان أحمد السقا، بعدما أكدت طلاقهما مرتين سرا، مشيرة إلى أن الطلاق الأول حدث بعد إنجاب أطفالهما الثلاثة، ثم عادت لعصمته وتجددت الخلافات بينهما وحدث الطلاق للمرة الثانية، ولكنهما تجاوزا الخلافات لاحقا وتم ردها.

وأشارت مها خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب إلى أنه تم طلاقها رسميا من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات قائلة، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي.

وأضافت مها: اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي.

وواصلت مها الصغير: أنا في الأول كنت مطيعة جدا لكن كانت جوايا خناقة، عارفة لما تكوني بتحبي حد أوي فبتبقي ضايعة، كنت دايما بسكت علشان أتفادى الخناقات.

وتحدثت مها الصغير عن أسباب أول طلاق بينهما، قالت: كانت بسبب مشاكل كتير أوي أوي، فعملت وقفة لأني كنت بسعى لإرضاء الآخر دايما وفي الآخر محـدش بيرضى وبيدوسوا عليكي أكتر، وده كان بعد ما خلفت أولادي التلاتة، ووقتها حصلت خلافات بيني وبين أبويا مع أنه كان هو اللي بيدعمني في البداية، لكن أنا اتطلقت لأني كنت فعلا بعاني.

وتابعت قائلة: أنا أبويا وأمي كانوا دايما بيدعموني في حياتي وفي حرية وإن البنت زي الولد، جيت اتجوزت بقى معرفش ليه الراجل بيتحول بعد الجواز لسي السيد فتصـدمي بقى بالواقـع، أنا عندي طموح زي ما أنت عندك وعندي أحلام إني اشتغل زي ما انت عندك، ويمكن يكون ده حصل لأننا اتجوزنا صغيرين أوي.

يذكر أن أحمد السقا تزوج من مها عام 1999 عن قصة حب اندلعت في كواليس تصوير فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” حيث كانت مها طالبة بالجامعة وقت التصوير، وأنجبت له ياسين وحمزة ونادية، وكانت قد ترددت شائعات انفصالهما أكثر من مرة، ولكن لم يتم تأكيد الخبر من الطرفين في أي مرة.