فيديو – عبدالله السدحان يتعرض لإصابة بالغة في الوجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان السعودي عبدالله السدحان لإصابة في الوجه، وذلك أثناء تصوير مسلسله الجديد الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2022.

ونشر عبر حسابه على “سناب شات” مقطع فيديو يكشف فيه عن تعرضه لإصابة بالغة في الوجه، حيث ظهر النجم السعودي الكبير بوجه منتفخ بشكل كبير جهة العين.

كما لم يكشف الفنان السعودي عن سبب الإصابة، لكنه طمأن جمهوره على حالته الصحية، وقال: “للأسف تعرضت لإصابة في وجهي. الحمد لله على كل حال، لقد خرجت من أجل أن أكشف لكم على ما تعرضت له حتى لا تطرح أسئلة حول سبب غيابي”، كذلك كتب: “الأمور طيبة بإذن الله”.

ولاحقاً نشر تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، مرفقة بفيديو من المستشفى، وكتب “سبحان الله والحمد لله، كل ما أشتغل بعمل وكل سنة لازم أمر بأيام صعبة.. الحمد لله أنا بخير”.

يذكر أن عبدالله السدحان يشارك في رمضان 2022 بمسلسل “نقطة من أول السطر”، وهو عمل اجتماعي كوميدي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما السعودية والخليجية.