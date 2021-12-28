وفاة الممثل السوري محمد الشماط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الثلاثاء وفاة الممثل محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما. شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

من أبرز أدواره “أبو رياح” في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح و”أبو مرزوق” في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.