فن ومشاهير

وفاة الممثل السوري محمد الشماط

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الثلاثاء وفاة الممثل محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما. شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

من أبرز أدواره “أبو رياح” في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح و”أبو مرزوق” في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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