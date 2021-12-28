لبلبة.. والدة هنيدي للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجسد الفنانة لبلبة في فيلم “الجواهرجي”، دور أم تاجر للمجوهرات، الذي يجسد دوره محمد هنيدي، وتنشأ بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وهذه هي المرة الثانية التي تلعب فيها دور أم “هنيدي” بعد التجربة الأولى في فيلم “وش إجرام”، الذي تم تقديمه قبل 15 عاماً، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، وتبقى لنا في تصوير الفيلم أربعة أيام فقط ويشارك في بطولته مني زكي، وتارا عماد، وأحمد حلاوة، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وأضافت لبلبة: أخوض سباق الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «دايماً عامر» بطولة مصطفى شعبان، إخراج مجدي الهواري، ويشار في بطولته صلاح عبد الله، وهنا الزاهد.

وأشارت إلى أن هناك فيلماً آخر تشارك في بطولته، ولكنه في طور الاستعدادات لتصويره وهو فيلم “كوزمو”، ويقوم ببطولته خالد النبوي، ومصطفى شعبان، ويواصل المؤلف هشام هلال كتابة السيناريو الخاص بالعمل، ومن إخراج حسين المنباوي.

وقالت: إنها تستعد خلال الفترة المقبلة، لاستئناف تصوير دورها فيلم العميل صفر، الذي يجمعها مع أكرم حسني، ونيللي كريم، ومن إخراج محمد سامي، وذلك بعد توقفه خلال الفترة الماضية.