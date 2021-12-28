“الغزالة رايقة”.. دينا الشربيني ترقص في كواليس فيلمها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان المصري هشام ماجد عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم “حامل اللقب” والذي يشارك في بطولته مع الفنانين: دينا الشربيني، محمد سلام ومحمد كيلاني، حيث اجتمع الأبطال الأربعة داخل مطعم في انتظار تصوير أحد المشاهد.

وبدأ أبطال الفيلم في غناء أغنية “الغزالة رايقة”، وهي الخاصة بفيلم “من أجل زيكو”، والذي تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي بالاشتراك مع كريم محمود عبدالعزيز.

ورقص هشام ماجد ودينا الشربيني على الأغنية الطريفة.

وعلق ماجد على مقطع الفيديو، قائلًا: “إهداء من حامل اللقب إلى من أجل زيكو”، وتفاعل معه المتابعون في التعليقات.