شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى يحذف كل فيديوهات أغانيه من قناته الرسمية على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفنان أدهم نابلسى بحذف كل فيديوهاته من على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد إعلان اعتزاله للفن، ولم يترك سوى فيديو إعلان اعتزال الفن، وهو ما أثار ضجة كبيرة، إذ قال في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، : "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".



قناة أدهم نابلسى الرسمية على يوتيوب

وكان الفنان أدهم نابلسي قد أعلن سابقا حذف 10 أغاني من قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتي حققت ملايين المشاهدات في وقت سابق، وذلك عقب قراره إعلان اعتزاله الفن

وعن الضجة المصاحبة لاعتزاله الغناء، قال النابلسي في تصريحات لقناة أردنية إنه تحدث عن شيء يخصه هو فقط بأنه لم يكن مرتاحا وإنه مثل أي شخص يعمل بأي مجال ولا يشعر بالراحة به، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال، ولكن كلامه تم تفسيره بأكثر من طريقة، ومنها اتهامه بانه حرم الفن، مؤكدا انه غير مؤهل للحكم بهذه الأمور، قائلا :"أنا لا مفتي ولا شيخ .. أنا بني أدم بغلط وكنت بحكم علي نفسي".

وأكد أنه يسعى لإصلاح تفاصيل حياته، وتقييم نفسه بصورة مستمرة، وحرية الرأي تكفل لكل شخص حقه في رؤية الأمور بطريقته.

وأختتم النابلسي كلامه انه يحترم الجميع ولم يتحدث عن أحد، وانه لم يرد على الانتقادات لانه يحترم رأي كل شخص، وأن لكل أحد حرية التعبير عن رأيه، مشيراً إلى انه يشعر بسعادة كبيرة بسبب رد فعل الجمهور حول قراره بالاعتزال