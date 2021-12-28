شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتغزل فى زوجها فائق حسن بصورة خلال نومه: الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة أصالة نصرى صورة جديدة لزوجها فائق حسن عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام"، وهى تتغزل فيه خلال نومه ، قائلة :"الله يحفظ الشهم.. نوم الهنا يا قطعة من روحي"، فيما نشرت صورة أخري له مصحوبة بتعليق :"حنين وحليوه وحنين وشهم وحنين وممتع هذا الرائع جوزى".



اصالة



فائق حسن

وكانت أصالة نصرى، احتفلت بأعياد الميلاد والكريسماس، وسط أبنائها على وآدم طارق العريان، وابنتها شام الذهبى وخطيبها أحمد هلال، فى أمسية عائلية احتفالا بهذه المناسبة مع شجرة الكريسماس.

ونشرت شام، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بالكريسماس، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد من أحبائى لكم".

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى، حرصت مؤخرا على إهداء مقطع من أغنيتها الجديدة إلى زوجها فائق حسن، حيث نشرت المقطع عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت رسالة رومانسية قائلة: "بدّى أهديها لقلبك الحلو الّلى متله عمّرى ما شفت، بدّى أهديها للطيابة وللشهامة الّلى بروحك".

وأضافت أصالة فى البوست الذى وجهته لزوجها: "أنت كتبتها وأنا إلك غنّيتها، شكراً حبيبى على عمّر جديد ابتدى من الأوّل معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، وولا لحظه منّى يئست، ولعندك جبتني، بهدى الغنية لضحكتك الّلى بلفّ فيها الدنى كلّها، كلّلى ثقه فيك، وكلّلى محبّه ووّله، وبأحلى ما عندى عمّ عبّر لك، صوتى أحلى ما غنّى إلك".