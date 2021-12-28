شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبدأ تصوير أول مشاهدها من مسلسلها الجديد "أحوال شخصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الجديد "أحوال شخصية"، اليوم الثلاثاء فى الديكور الرئيسي للعمل، حسبما أكد منتج العمل جمال العدل لـ"الخليج 365"، موضحًا أن اسم العمل هو الاسم المبدئى حتى الأن، وسوف يتم الاستقرار على الاسم النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتجسد نيللى كريم دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

بينما يجسد الفنان شريف سلامة أمام نيللى كريم دور زوجها، ويحدث انفصال بينهما بعد انجابهما طفلين وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك.

يشار إلى أن نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي،وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

وتظهر فى مسلسل عمرو يوسف "وعد الشيطان" كضيفة شرف، والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج كولين تييج.

يذكر أن نيللى كريم قدمت "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.