شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا من داخل الحرم المكي:"ربنا يرزق كل مشتاق ".. ويدعو لـ بوجي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مجموعة صور وفيديو لايف من داخل الحرم المكي خلال أداء العمرة، مع المغني علي قدورة، وعلق علي الصور عبر حسابه قائلا :" ربنا يرزق كل مشتاق ويكرمكم جميعاً"، ودعي خلال الفيديو قائلا :"يارب أكرمني في لقمة عيشي وارزقني ويارب ارزقني بالذرية الصالحة".



بيكا



حمو بيكا

كما وجه خلال الفيديو رسالة للشاب حسام الشهير ببوجي قائلا :"يا احلي بوجي مش عايزك تزعل من الناس اللي بتتنمر عليك ربنا يكرمك ويرزقك قول يارب وربنا يخليك لوالدك ولوالدتك .. وبإذن الله الخير كله هيبقي عندك".



حمو بيكا



حمو بيكا

وكان حمو بيكا نفى ما تردد عن سقوطه على المسرح خلال حفله في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع " فيس بوك"، أنه موجود في السعودية، وأن الشخص الذي سقط في الفيديو كان يغني أغنية أجنبية، مشيرا إن الفيديو لا يمت له بصلة.

وقال بيكا في الفيديو :"أنا طالع أقول كلمتين للناس اللي مبتحبليش الخير.. أنا بخير وبسلامة وأنا دلوقتي في السعودية وعندي حفلات هناك.. مش أنا اللي كنت في الحفلة ولا وقعت على الستيدج ولا حاجة.. الأغنية اللي كانت شغالة أجنبي هو أنا بغني أجنبي".

وأضاف :"عايز أوجه رسالة للناس اللي بتنفسن والناس اللي بتبص لعيشة الناس واللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته، واللي يتكلم عليا كلمة وحشة تقعد له ولعياله ولعافيته واللي يتكلم عليا كلمة خير أنا بتمنى له الخير".

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لمطرب تم سقوطه على خشبة المسرح، الأمر الذى اعتقده البعض أنه مطرب المهرجانات حمو بيكا، ولكن نفس الفيديو تم تداوله من حوالى 3 سنوات وقيل حينها إنه المطرب اللبناني جو رعد، حيث كان يقوم بنفس الحركات على خشبة المسرح .