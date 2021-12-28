شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السورى محمد الشماط.. أبرز نجوم مسلسل "باب الحارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الفنانين فى سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، أن الممثل محمد الشماط توفى فى الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقام عدد من الفنانين السوريين بنعى الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجى.

ولد الشماط عام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

وشارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.