شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يعلن تعافيه من كورونا: الحمد لله سلبى بعد 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان شيكو شفاءه من فيروس كورونا بعد 9 أيام من إصابته، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "الحمد لله نيجاتيف كورونا بعد 9 أيام، شكرا لكل اللى سأل ودعا لى، اللى عنده جيوب أنفية زيى وفاكر أن اللى عنده الحساسية العادية فى الوقت دا من السنة لو سمحت أعمل بى سى آر".

وأضاف "أنا جاتلى كدا بالظبط وكنت فاكرها الحساسية العادية، واللى متطعم ياخد الجرعة الثالثة واللى مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدًا.. الحمد لله".



شيكو

ويشارك شيكو بالوقت الحالي في مسلسل "اللعبة" الجزء الثالث، حيث بدأ تصوير الجزء الثالث من المسلسل الأيام الماضية وذلك بدون رانيا يوسف التي شاركت فى أحداث الجزء الثانى، ومن المقرر عرض المسلسل فى يناير المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.