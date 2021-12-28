شيكو يعلن تعافيه من كورونا: كنت فاكرها حساسية عادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان شيكو، صباح اليوم الثلاثاء، تعافيه من فيروس كورونا بعد 9 أيام من إصابته.

وكتب شيكو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "الحمد لله نيجاتيف كورونا بعد 9 أيام، شكرا لكل اللي سأل ودعا لي، اللي عنده جيوب أنفية زيي وفاكر إن اللي عنده الحساسية العادية في الوقت دا من السنة لو سمحت اعمل بي سي آر".

أضاف: "أنا جاتلي كده بالظبط وكنت فاكرها الحساسية العادية، واللي متطعم ياخد الجرعة الثالثة واللي مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدًا.. الحمد لله".

وأعلن شيكو، يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر "إنستجرام": "إيجابي كورونا.. الحمد لله، أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله، وخدوا بالكم هي شبه الجيوب الأنفية شوية، بسيطة إن شاء الله، أنا تمام".

يذكر أن شيكو يصور في الفترة الأخيرة، الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي "اللعبة"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل على مدار عامين، مع النجوم: هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، ورانيا يوسف، من إخراج معتز التوني.