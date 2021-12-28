فن ومشاهير

بطل "باب الحارة".. وفاة الفنان محمد الشماط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، وفاة الممثل محمد الشماط، في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 85 عاما.

وقام عدد من الفنانين السوريين بنعي الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

وشارك في العديد من المسلسلات منها: "حارة القصر، وادي المسك، طرابيش، مزاد علني، الخوالي، وحارة خارج التغطية".

ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل "صح النوم" مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل "باب الحارة" بأجزائه.

محمد يوسف

محمد يوسف

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