لماذا لم تقبل أم كلثوم قصيدة من ألحان فريد الأطرش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل يوم الجمعة 31 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كوكب الشرق "أم كلثوم"، إذ أنها مواليد 1898.

الراحلة أم كلثوم عملت مع كبار الملحنين خلال مسيرتها الفنية، إلا أنه لم يجمعها عملًا واحدًا مع الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وهذا ما كشفه الأطرش في إحدى لقاءاته الفنية:

تحدث الفنان الراحل فريد الأطرش عن قصة عدم تلحينه للست أم كلثوم خلال مسيرتها الفنية في برنامج "نجوم على الأرض".

وقال الأطرش: "عرضت على السيدة أم كلثوم لحن، قبل النكسة، وهي قصيدة لحنتها من عام ونصف لأعطيها لأم كلثوم، عن فلسطين، وبعد ذلك سمعت أم كلثوم اللحن، وأعجبت به وبالكلمات أيضا، واتفقنا على إنها تغني هذه الأغنية، وبعد ذلك بيتدخل ناس في الموضوع، ولم يكمل".

ومن أشهر الأغاني التي قدمتها السيدة أم كلثوم على مدار مشوارها الفني: "أمل حياتي، أنت عمري، دارت الأيام، هذه ليلتي، الأطلال، فكروني، الحب كده، يا مسهرني، أوقاتي بتحلو، الليلة الكبيرة"، غيرها من الأغاني.

شاركت الست أم كلثوم في عدة أفلام سينمائية أبرزها: "وداد، دنانير، فاطمة، سلامة، منيت شبابي، عايدة".

ورحلت كوكب الشرق يوم الأربعاء 5 فبراير 1975، وشُيع جثمانها من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير في مسيرة كبيرة من محبيها وجمهورها الذي أغلق الشارع بأكمله.