شكرا لقرائتكم خبر عن أسيل عمران تبهر جمهورها بظهورها ببيجامة شفافة تكشف تفاصيل جسمها الفاتن .. شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، بصورة جريئة لها، بعد استيقاظها من النوم.

وعلقت النجمة السعودية الشابة على الصورة موجهة كلامها لمتابعيها، قائلة : " يوم جديد .. صباح الخير والسعادة على الجميع".

وظهرت الفنانة أسيل عمران ، مرتديةً بيجاما شفافة، وبدون مكياج وبدون اكسسوارات ، وبتسريحة شعر انسدلت خصلاتها على كتفيها وعنقها واجزاء من صدرها وظهرها.

كما بدت وهي قرفصاء الجلوس، مما كشف اجزاء من فخذها، فيما عينيها الساحرتان تنظران نحو عين الكاميرا بحميمية مفرطة.

وانهالت عليها إعجابات وتعليقات المتابعين بغزارة شديدة، وصلت إلى أكثر من 93 الف إعجاب ، وأكثر من 1400 تعليق ، مبدين إنبهارهم بجمال وأناقة وانوثة نجمتهم أسيل عمران .

وكانت الفنانة السعودية الشابة قد كشفت في وقت سابق، حقيقة إستبعادها من الفيلم الجديد للفنان المصري تامر حسني .

وقالت الفنانة​ ​أسيل عمران​، أن الأمر كان مجرد فكرة مطروحة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. مشيرة إلى أنها لم تأخذ أي ممثلة مكانها؛ لأنها في الأساس لم تكن الإسم المطروح للعمل في فيلم تامر الجديد.

ونفت الفنانة السعودية صحة الأنباء التي تتداول حول إستبعادها من الفيلم الجديد الذي يحضّر له الفنان المصري ​تامر حسني​.

وأشارت أسيل الى أنها لا تحب برامج المقالب، لأنها تتضمن إهانة للنجوم والمشاهير، خصوصاً عندما يكون بطل الحلقة هو نجم تقدم به العمر. في إشارة إلى برامج الفنان المصري ​رامز جلال​.

وتستعد أسيل للمشاركة في مسلسل مصري، سيتم تصويره في بيروت، لكنها لم تصرح بالمزيد من التفاصيل حول العمل أو الأبطال المشاركين فيه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاجأوا بظهور الفنانة السعودية أسيل عمران، برفقة الفنان المصري أحمد حاتم ، في إطلالة رومنسية حديثة .

وابدوا اندهاشهم من جمال وانوثة شقيقة الإعلامية لجين عمران. مشيرين في نفس الوقت إلى أنها تبدو صغيرة في العمر مقارنة بعمر "أحمد حاتم" الذي يفوق عمرها ب10 سنوات .حسب تقديرهم.

جاء ذلك بعد نشر الفنان حاتم ، مؤخراً صورة تجمعه بالفنانة أسيل عبر حسابه على موقع إنستغرام، ووضع لها إشارة مشاركة لحساب الأخيرة.

وظهر الثنائي أحمد حاتم وأسيل عمران ، في هذه الإطلالة الرومانسية، وهما في قمة السعادة والانسجام ، وانهالت عليهما التعليقات من متابعيهما بغزارة.

ومن تلك التعليقات كتب متابعون : " أنجن عليك يا أسيل، الف مبروك، إن شاء الله تتجمعوا وتكسروا الدنيا، جمالك وجمال الي جمبك، من هذا الي معها بيوتفيل ، ابن المحظوظة".

يذكر أن أحمد حاتم شارك مؤخرا في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا مؤخرا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".