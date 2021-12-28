شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الإيراني "A Hero" فى الولايات المتحدة 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، عرض فيلم المخرج الإيرانى أصغر فرهادي يوم 7 يناير المقبل، وهو الفيلم الذي فاز بالجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائى فى نسخته الـ74، حيث تقاسم فيلم الدراما "A Hero" للمخرج أصغر فرهادي والفيلم الفنلندي "Compartment No. 6" للمخرج جوهو كوسمانين الجائزة.

ونافس فيلم أصغر فرهادي في المسابقة الرسمية لمهرجان كان مع فيلم الافتتاح Annette والفيلم الجزائري علّى صورتك، وذلك إضافة إلى 22 فيلما لتكتمل المنافسة بينهم على السعفة الذهبية للمهرجان واحدة من أرفع جوائز السينما العالمية، حيث شهدت المنافسة مشاركة فيلم Ahed’s Knee، من إخراج نداف لبيد، وفيلم Benedetta من إخراج بول فيرهويفن والفيلم الذي يدور حول معاناة راهبة في إيطاليا بالقرن السابع عشر، وهو من بطولة شارلوت رامبلينج ولامبرت ويلسون وفيرجيني إيفيرا و دافني باتاكيا وأوليفييه رابوردن وكلوتيلد كوراو.

كما شارك فيلم A Hero في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو المهرجان الذي قدم خلال 10 أيام، 138 فيلمًا طويلاً وقصيرًا من 67 دولة عبر 34 لغة، بالإضافة إلى البرامج السينمائية والحفلات الموسيقية المتنوعة، والتي استمتع بها الآلاف من الزوار على المستويين المحلي والدولي، حيث أقيم المهرجان بمنطقة البلد التاريخية، الواقعة على الشاطيء الشرقي للبحر الأحمر، والمدرجة في منظمة اليونيسكو ضمن قائمة المواقع التراثية.