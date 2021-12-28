شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يشارك فى مسلسل "أحوال شخصية" بطولة نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد التاجى لـ"الخليج 365" إنه يشارك فى مسلسل "أحوال شخصية" التي تنافس به الفنانة نيللى كريم في موسم دراما رمضان المقبل، ويشاركها فى بطولة العمل أيضًا كل من الفنان شريف سلامة، أحمد حاتم ووفاء عامر والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وتجسد نيللى دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل .

فى سياق مختلف يشارك الفنان محمد التاجى في حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل"، مع كل من الفنانة ريم البارودى وهناء الشوربجى ومحمود حجازى وأحمد جمال سعيد ومن إخراج تامر حمزة .

وانتهت نيللى كريم مؤخرًا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي،وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

وتظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج كولين تييج.

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.