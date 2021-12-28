"الخميس والجمعة.. دينا ضيفة برنامج "المطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الشيف مي يعقوبي، الفنانة الاستعراضية دينا في برنامج "المطبخ"، يومي الخميس والجمعة المقبلين، على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ونشرت دينا صورًا من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنونا يوم الخميس والجمعة 30 و31 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا على قناة القاهرة والناس الجميلة الشيف مي يعقوبي وأنا معاها في المطبخ".

وأضافت: "حلقة جميلة نودع بيها 2021 ونستقبل 2022، حلقة جميلة كلها ضحك ولعب وطبخ".

ومن جانب آخر، تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام"، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.