فن ومشاهير

يا عمري".. الجمهور يعلق على صور روجينا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديدة، ونشرت روجينا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "يا عمري، يقبرني جمالك يا ملكة، جمالك حبيبتي وحبيت مود الصورة والفستان الأخضر، بحبك".

وعُرض للفنانة روجينا في السباق الرمضاني الماضي، مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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