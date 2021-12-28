شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت يتعرض لعاصفة ثلجية أثناء ذهابه للتسوق مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الممثل كيفن هارت لعاصفة ثلجية كبيرة أثناء تواجده مع أسرته في كولورادو وفقا لتقرير موقع الديلى ميل الأخير الذى أكد أن الممثل الشهير كان يتواجد بصحبة أسرته بغرض التسوق، مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها التقرير.

ويأتى ذلك بعدما عرض المسلسل الجديد له True Story، في 24 نوفمبر الماضى، والذى يتكون من 7 حلقات، وصلت مدتها إلى حوالى ساعة.



كيفن هارت

يدور مسلسل True Story حول تحول رحلة في مدينة فيلادلفيا، إلى مسألة حياة أو موت لواحد من أشهر الكوميديانات في العالم، مسقط رأسه.



كيفن فى صورة أخرى

مسلسل True Story من بطولة كيفن هارت، ويسلي سنايبس، ثيو روسي، دير بيج، وليام كاتليت، مايكل جيمس بيل، أفيري كيد واديل، إيمانويل كابونجو، داكس ري، دريدون فاولز.