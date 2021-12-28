شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و300 ألف دولار إيرادات Spider-Man: No Way Home فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Spider-Man: No Way Home إيرادات فى مصر وصلت إلى مليون و300 ألف دولار منذ طرحه بـ دور العرض يوم 15 ديسمبر الجارى، وذلك وفقا لموقع boxofficemojo.

فيما حقق الإيرادات حول العالم ما يقارب 900 مليون دولار، ويدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول في التاريخ السينمائي لـ Spider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، مما جعله غير قادرعلى فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة لكونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقًا أن تكون سبايدر مان.

يقوم كل من زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.

كما أكد رئيس شركة مارفل كيفن فيج، بدء العمل على الجزء الجديد من فيلم Spider-Man، وذلك بالتزامن مع وصول فيلم Spider-Man: No Way Home إلى دور العرض يوم 15 ديسمبر الجارى بـ دور العرض المصرية، و 17 ديسمبر بـ دور العرض حول العالم.

حيث صرح فيج قائلا :" لقد بدأنا ان وزملائى من شركتى ديزني وسوني تطوير قصة الجزء الجديد من سلسلة الأفلام، لأنني لا أريد أن يشعر متابعى السلسلة بأى انفصال عن قصة السلسلة بسبب ابتعاد طرح الإجزاء".

أشار فيج إلى أن الخلاف البسيط الذى حدث بين شركتى مارفل وسنى في عام 2019، أدى إلى بعض من الشائعات أنه لن يكون هنالك أي أجزاء جديدة من سلسلة سبادير مان.



مليون و 300 ألف دولار إيرادات Spider-Man No Way Home فى مصر