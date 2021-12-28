عمره 6 سنوات.. محمد نور يكشف عن فيديو نادر من طفولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد نور عن مقطع فيديو قديم له منذ الطفولة، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام".

وظهر "نور" في الفيديو وهو يعزف على آلة "الكمان" أغنية "ذهب الليل" بجانب الموسيقار حسن شرارة.

وعلق محمد نور على الفيديو: "كان عندي 6 سنين كانت كل أحلامي إني أشتري أتاري".

وأضاف: "أغنية ذهب الليل وبعزف وأنا جد قوي مع أستاذ الأجيال ومعلمي الأول الدكتور حسن شرارة"، وعلق الفنان أحمد الشامي على الفيديو: "عالمي يا ميدو".

وطرحت فرقة "واما"، مؤخرًا أغنية "نجمة معدية"، التي تضم أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي ونادر حمدي، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساج وماستر توما، وإخراج شادي قاسم.