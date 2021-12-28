تامر حسني ضيف "معكم منى الشاذلي" ليلة رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان تامر حسني في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، ليلة رأس السنة، على قناة "Cbc".

ونشر الحساب الرسمي للقناة صورًا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في سهرة رأس السنة، النجم تامر حسني هيبدأ معاكم 2022 بحلقة مميزة مع منى الشاذلي، هيحتفل معاكوا وهيغني أشهر أغانيه القديمة والجديدة وهيقدم أكتر من استعراض مع الجمهور ومفاجآت تانية كتير، ليلة الجمعة 31 ديسمبر في معكم منى الشاذلي ".

يذكر أن تامر حسني طرح أغنية بعنوان "قد التحدي" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.