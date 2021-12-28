“الكنكنة” على طريقة نسرين طافش!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة عفوية بملابس النوم. وتحدثت نسرين طافش عن شعورها بالبرد، حيث علقت كاتبة: “صباح البرررد و الكنكنة”. وظهرت نسرين طافش، في الصور، وهي ترتدي البيجاما باللون الأبيض، وتجلس بغرفة الجلوس تحت غطاء، من دون إستخدام الماكياج أو الفيلتر وبكامل طبيعتها. الجمهور تفاعل بشكل كبير مع إطلالة نسرين وعفويتها متنين لها دوام الفرح.

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