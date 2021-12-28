شكرا لقرائتكم خبر عن النجم سمير صبرى يحتفل بعيد ميلاده بحضور الفنانة الكبيرة نيللى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكبير سمير صبرى بعيد ميلاده، وسط كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعالم العربى، على رأسهم الفنانة الكبيرة نيللى، والفنان جمال سليمان، والفنانة بشرى، والإعلامية بوسى.

ونشرت بوسى صور وفيديوهات من الاحتفال عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، قبل قليل.



سمير صبرى فى عيد ميلاده



سمير صبرى



عيد ميلاد الفنان سمير صبرى



عيد ميلاد سمير صبرى



ميلا سمير صبرى



نيللى وسمير صبرى

واحتفل النجم سمير صبرى أمس الإثنين بعيد ميلاده، إذ وُلد في يوم 27 ديسمبر عام 1936، وأحب الفن من صغره وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتحترمه، فعائلته أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغنى ويرقص.

تبناه العندليب عبد الحليم حافظ، بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج الأوروبى.

بدأ الفنان سمير صبرى، حياته الفنية كمذيع في التليفزيون المصري، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا، على الرغم من نجاحه في مجال التمثيل والغناء.

تزوج فى السر حينما كان عمره 19 عاما، وأنجب طفلا وكانت زوجته إنجليزية مقيمة مع والدها فى مدينة الإسكندرية، حيث قال فى تصريحات سابقة له إنه ندم لأنه فضّل الفن على عائلته، مما دفع زوجته للسفر لإنجاب ابنه في الخارج، لافتاً إلى أن لديه 3 أحفاد الآن.

وكان سمير صبرى قد كشف فى أحد لقاءاته التليفزيونية أن برنامج "هذا المساء" كان من أهم البرامج التى قدمها في حياته، واستضاف أهم وأشهر النجوم في مصر والوطن العربى، مشيراً إلى أنه حاول أن ينقل الحوار وان تو وان.

وأكد سمير صبرى، أنه لا يحب إفشاء أسرار النجوم، وهو ما تعود عليه وتعلمه في حياته المهنية، لافتا إلى أنه لا يحب البرامج التي تُعرض في شهر رمضان التى تعتمد على إفشاء أسرار الفنانين، وأنه يستنكر الفنانين الذين يظهرون في تلك البرامج.