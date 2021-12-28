شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس لـ"صاحبة السعادة": طرح ألبوم بهاء سلطان "سيجارة" أغنية كل 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان ببرنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس "صاحبة السعادة" على شاشة dmc، إن ألبوم بهاء سلطان "سيجارة"، سيتم طرحه من خلال تقديم أغنية كل أسبوع أو 10 أيام، وذلك بعدما قدم بهاء سلطان خلال الحلقة 4 أغنيات من الألبوم، وهي: "ليالي طويلة"، و"أنا مش هندم"، و"أسيبك ليه"، و"عاملين الصح".

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك" مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

توقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".

بعد طرح ألبوم "ومالنا"، نشبت الخلافات بين الثنائى وفى هذا الوقت طرح "محروس"، ألبوم بهاء سلطان الدينى "بدعى يا رب"، والذى سجله بهاء خلال فترات متباعدة.

فى عام 2014، طرحت شركة "فرى ميوزك" أغنية "أسيبك"، من ألبوم سيجارة"، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا، وانتظر الجمهور الألبوم الذى لم يخرج للنور حتى الآن.