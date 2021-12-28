الكشف عن سبب وفاة الفنانة السعودية الشابة أريج عبدالله في مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 02:45 صباحاً - أظهر الفحص الطبي لمصلحة الطب الشرعي في مصر أن الفنانة السعودية الشابة أريج عبدالله، ابنة الملحن عبدالله محمد، توفيت إثر إصابتها بجلطة في الرئة.

ويأتي ذلك غداة وفاة أريج عبدالله، مساء أمس الأحد، داخل شقتها في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثار خبر وفاة أريج عبدالله صدمة كبيرة للجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، خاصة وأنها من مشاهير السوشال ميديا، ولسبب أن ظروف وفاتها ظلت غامضة لساعات، حيث عثرت خادمتها على جثتها ملقاة على السرير في شقتها.

وحضرت الشرطة المصرية إلى الشقة، وبعد عملية المعاينة أكدت خلو الجثة من أي آثار للعنف على جسدها، فيما لا يوجد أي كسر في الأبواب والشبابيك الخاصة بشقتها، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود دافع جنائي وراء وفاة الفنانة السعودية.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة، فيما أكدت خادمتها أنها تعاني من أزمات صحية منذ فترة، وتم حجزها بأحد المستشفيات الخاصة قبل وفاتها بأسبوع تقريبا، وخرجت منه بعد تحسن حالتها.