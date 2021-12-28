فن ومشاهير

بهاء سلطان يغني "أنا مش هندم" و"أسيبك ليه" من ألبوم سيجارة في "صاحبة السعادة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يغني "أنا مش هندم" و"أسيبك ليه" من ألبوم سيجارة في "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان بهاء سلطان، خلال حلقة الصلح بينه وبين نصر محروس، في برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس على شاشة dmc، أغنية "أنا مش هندم" و"أسيبك ليه"، من ألبوم "سيجارة".

 

وقال المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس على شاشة dmc، إنه دخل التاريخ بجلوسه مع إسعاد يونس، مؤكدا خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان، أنه سامح كل من سبه ومن قلبه مسامح بهاء في أي فلوس؛ لأنها في النهاية في بيت أخيه بهاء سلطان على حد قوله.

 

وأشار نصر محروس إلى أن بهاء سلطان تجمعه به عشرة عمر، وأنه قام ببناء مشواره، ولا يجوز أن يكون هو من يهد ذلك المشوار.

 

وأضاف نصر محروس أنه يريد  بهاء منور وحلو ومكانه عالي في السماء؛ لأن صوته يستحق الدعم وصوته من أطعم الأصوات وهو مطرب على خُلق، وأنه سيظل خادما له فنيا وإنسانية، وأنه لن يكون عقبة في طريق بهاء، مثله مثل تامر حسني وشيرين، مشيرا إلى أن بهاء طيب وخجول وشخصيته حلوة.

 

إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (1)

بهاء سلطان وإسعاد يونس ونصر محروس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (2)

نصر محروس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (3)

إسعاد يونس ونصر محروس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (4)

إسعاد يونس ونصر محروس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (5)

بهاء سلطان وإسعاد يونس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (6)

نصر محروس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (7)

بهاء سلطان ونصر محروس

 

 


إسعاد يونس صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها (8)

بهاء سلطان وإسعاد يونس ونصر محروس

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا