شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يغني "أنا مش هندم" و"أسيبك ليه" من ألبوم سيجارة في "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان بهاء سلطان، خلال حلقة الصلح بينه وبين نصر محروس، في برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس على شاشة dmc، أغنية "أنا مش هندم" و"أسيبك ليه"، من ألبوم "سيجارة".

وقال المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس على شاشة dmc، إنه دخل التاريخ بجلوسه مع إسعاد يونس، مؤكدا خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان، أنه سامح كل من سبه ومن قلبه مسامح بهاء في أي فلوس؛ لأنها في النهاية في بيت أخيه بهاء سلطان على حد قوله.

وأشار نصر محروس إلى أن بهاء سلطان تجمعه به عشرة عمر، وأنه قام ببناء مشواره، ولا يجوز أن يكون هو من يهد ذلك المشوار.

وأضاف نصر محروس أنه يريد بهاء منور وحلو ومكانه عالي في السماء؛ لأن صوته يستحق الدعم وصوته من أطعم الأصوات وهو مطرب على خُلق، وأنه سيظل خادما له فنيا وإنسانية، وأنه لن يكون عقبة في طريق بهاء، مثله مثل تامر حسني وشيرين، مشيرا إلى أن بهاء طيب وخجول وشخصيته حلوة.