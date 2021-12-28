شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يطرح "عاملين الصح" و "ليالى طويلة" من ألبوم "سيجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب بهاء سلطان، أغنية "عاملين الصح" وهى ثانى أغنيات ألبومه الجديد "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أكرم عادل، كما طرح ثالث أغنيات الألبوم والتى تحمل اسم "ليالى طويلة"، وهى من كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس.

وطرح المنتج الموسيقى نصر محروس، أولى أغنيات ألبوم المطرب بهاء سلطان "سيجارة"، والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركة الملحن عزيز الشافعى بالعزف على العود، كما ظهر النجم تامر حسنى فى صورة على الحائط، وظهور النجمة شيرين عبد الوهاب خلال كليب على شاشة التليفزيون، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، والكليب فكرة وإخراج نصر محروس.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".