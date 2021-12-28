شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، خلال حلقة صلح نصر محروس وبهاء سلطان ببرنامجها "صاحبة السعادة"، إن تلك اللحظة تاريخية طال شوق الناس لها والحمد لله تمت على خير.

وقال نصر محروس، خلال الحلقة، إنه لن يكون ضد أي حد اشتغل معه، وإن بهاء وتامر وشيرين ومحمد فؤاد ومنير إخواته وتربطه بهم علاقة طيبة.

وقدم بهاء سلطان خلال الحلقة ابتهال "على الله متوكلين"، إضافة إلى أغنية جديدة بعنوان "عاملين الصح"، وأخرى باسم "ليالي طويلة"، من ألبوم سيجارة الذي قدمه مع نصر محروس ولم يُطرح حتى الآن.

وأضاف بهاء سلطان أن اسمه الحقيقي هو بهاء فتحي، ونصر محروس هو من أطلق عليه بهاء سلطان.