شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: صلح نصر محروس وبهاء سلطان لحظة تاريخية طال انتظارها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، خلال حلقة صلح نصر محروس وبهاء سلطان ببرنامجها "صاحبة السعادة"، إن تلك اللحظة تاريخية طال شوق الناس لها والحمد لله تمت على خير.
وقال نصر محروس، خلال الحلقة، إنه لن يكون ضد أي حد اشتغل معه، وإن بهاء وتامر وشيرين ومحمد فؤاد ومنير إخواته وتربطه بهم علاقة طيبة.
وقدم بهاء سلطان خلال الحلقة ابتهال "على الله متوكلين"، إضافة إلى أغنية جديدة بعنوان "عاملين الصح"، وأخرى باسم "ليالي طويلة"، من ألبوم سيجارة الذي قدمه مع نصر محروس ولم يُطرح حتى الآن.
وأضاف بهاء سلطان أن اسمه الحقيقي هو بهاء فتحي، ونصر محروس هو من أطلق عليه بهاء سلطان.
المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".
وتوقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".
بعد طرح ألبوم "ومالنا"، نشبت الخلافات بين الثنائى وفى هذا الوقت طرح "محروس"، ألبوم بهاء سلطان الدينى "بدعى يا رب"، والذى سجله بهاء خلال فترات متباعدة.
وفى عام 2014، طرحت شركة "فرى ميوزك"، أغنية "أسيبك"، من ألبوم "سيجارة"، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا، وانتظر الجمهور الألبوم الذى لم يخرج للنور حتى الآن.
وخلال التحضير لألبوم سيجارة طلب المنتج الشهير من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المُبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".