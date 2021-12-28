شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يبرئ ذمة بهاء سلطان من أي مستحقات ببرنامج "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج والمخرج نصر محروس، خلال حلقته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس على شاشة dmc، إنه دخل التاريخ بجلوسه مع إسعاد يونس، مؤكدا خلال حلقة الصلح بينه وبين بهاء سلطان، أنه سامح كل من سبه ومن قلبه مسامح بهاء في أي فلوس؛ لأنها في النهاية في بيت أخيه بهاء سلطان على حد قوله.

وأشار نصر محروس إلى أن بهاء سلطان تجمعه به عشرة عمر، وأنه قام ببناء مشواره، ولا يجوز أن يكون هو من يهد ذلك المشوار.

وأضاف نصر محروس أنه يريد بهاء منور وحلو ومكانه عالي في السماء؛ لأن صوته يستحق الدعم وصوته من أطعم الأصوات وهو مطرب على خُلق، وأنه سيظل خادما له فنيا وإنسانية، وأنه لن يكون عقبة في طريق بهاء، مثله مثل تامر حسني وشيرين، مشيرا إلى أن بهاء طيب وخجول وشخصيته حلوة.

وقام نصر محروس خلال الحلقة بالإمضاء على إبراء ذمة بهاء سلطان من أي إلزام لأي مستحقات عن حفلات اللايف التي قدمها بهاء سلطان، نص على إعفائه من استكمال تنفيذ أي عقود محررة، ويصبح من حقه التعاقد مع أي شركة أخرى، علما بأن الدافع لذلك فقط المحبة والتسامح مع الاستعداد الكامل على التعاون فنيا وإنسانيا.

ومن جانبه قال بهاء سلطان، إنه شخصية خجولة، وإن نصر محروس له معزة كبيرة في قلبه، وأنه من كان يقوم باختيار الأغاني والمزيكا؛ لأن معه مفاتيح صوته على حد قوله.

وفي نهاية فقرة الصلح قام نصر محروس بالإعلان عن هديته لبهاء سلطان وهي عرض كليب "تعالى أدلعك"، والذي عرض ضمن الحلقة.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".