شكرا لقرائتكم خبر عن "تعالى أدلعك" هدية نصر محروس لـ بهاء سلطان بعد الصلح بلمسات عزيز الشافعي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج الموسيقى نصر محروس، أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركة الملحن عزيز الشافعى بالعزف على العود، كما ظهر النجم تامر حسنى فى صورة على الحائط، وظهور النجمة شيرين عبد الوهاب خلال كليب على شاشة التليفزيون، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، والكليب فكرة وإخراج نصر محروس.

المشوار الفنى بين بهاء سلطان ونصر محروس بدأ فى عام 2000، بعد أن تعاقدت شركة "فرى ميوزك"، مع الفنان، على أن تقوم الشركة التى يمتلكها "محروس"، بإنتاج وتوزيع الأعمال الفنية، وبالفعل قدم بهاء عددا من الألبومات الغنائية الناجحة، أبرزها: "ياللى ماشي"، 3 دقايق، قوم أقف، كان زمان".

وتوقف التعاون بين الثنائى لمدة 5 سنوات تقريبًا، حتى أعلنا عن تعاقد جديد مدته 5 سنوات بدأ عام 2009، وتم الاتفاق بينهما على تقديم بهاء لـ 5 ألبومات غنائية بخلاف الأغنيات "السينجل"، وبالفعل قدم بهاء ألبوم "ومالنا".

بعد طرح ألبوم "ومالنا"، نشبت الخلافات بين الثنائى وفى هذا الوقت طرح "محروس"، ألبوم بهاء سلطان الدينى "بدعى يا رب"، والذى سجله بهاء خلال فترات متباعدة.

وفى عام 2014، طرحت شركة "فرى ميوزك"، أغنية "أسيبك"، من ألبوم "سيجارة"، وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا، وانتظر الجمهور الألبوم الذى لم يخرج للنور حتى الآن.

وخلال التحضير لألبوم سيجارة طلب المنتج الشهير من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المُبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".