شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: اقترحت مكى للتمثيل فى تامر وشوقية.. ومسرح مصر مجرد استظراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم الكبير لطفى لبيب، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وتحدث عن اقتراحه أحمد مكى للتمثيل في تامر وشوقية وعن دوره في فيلم طير أنت مع مكى ورأيه في مسرح مصر .

وقال لطفى لبيب: "في طير أنت كنت ابتديت اتزحم ولم أشعر اللى بعد عرض الفيلم ولما نجح جدا قولت ايه ده عشان أحمد مكى تحديدا اتعرفت عليه كمخرج في مسلسل تامر وشوقية كان هو اللى هيخرج المسلسل الأول و بعد كده شريف عرفة قالوا انت هتمثل في المسلسل، لأنه كان جايب واحد بدون ذكر اسمه جمعيات حقوق الإنسان في العالم معندهاش علم به عشان تبطله تمثيل وميقرفناش، وشريف عرفة قاله ايه رأيك قولتله بلاش لكن المخرج ده وبصيت على مكى وقولتله تحفة شريف عرفة قام قال لمكى هتمثل هاتوا له باروكة وبعد كده اشتغلت مع مكى في كل أعماله".

كما تحدث لطفى لبيب عن رأيه في مسرح مصر، قائلا: "مرحلة وهتخلص وبمجرد خلصت النكتة خلص الممثل أنما مش بحب الضحك من خلال الاستظراف".