فن ومشاهير

طرح البوستر الرسمي لـ"لعبة شيطان" بطولة باسم سمرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مصمم الجرافيك والمونتير أحمد عامر، عن بوستر فيلم "لعبة شيطان"، والذي ظهر عليه جميع أبطاله، وسيطر على وجههم حالة من الخوف والقلق.

"لعبة شيطان" هو أحد الأفلام المنتظر طرحها بدور العرض قريبا، وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا في تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم.

ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم على رأسهم الفنان باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، مي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، المنتج خالد عاصي .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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